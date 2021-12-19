Экономист Сосновский: рост стоимости на сырье и товары в следующем году замедлится

Москва, 19 декабря. Стоимость сырья и различных товаров в следующем году замедлят рост цен. Таким прогнозом поделился директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Вливание средств и пандемия в нынешнем году привели к тому, что цены значительно повысились. Как итог, сталь и изделия из этого сплава выросли более чем на 70 процентов, коксующийся уголь — на 74,5 процента.

«Стоимость сырья и, как следствие, товаров, вероятнее всего, находится на локальных максимумах — ожидать дальнейшего взрывного роста цен на сырье не стоит», — сообщил Сосновский.

Недавно глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что инфляция по итогам текущего года достигнет значения в восемь процентов. Министр также поддержал действия Центробанка РФ в сфере регуляции потребительских цен и выразил надежду, что в конце 2022 года инфляция вернется к показателю в четыре процента.