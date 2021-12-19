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Аналитик Юшков обозначил реальные сроки запуска «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 05:21
Экономика
Аналитик Юшков обозначил реальные сроки запуска «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 декабря. Российский газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в мае-июне следующего года. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сейчас, по словам аналитика, запуск задерживают лишь бюрократические вопросы, связанные с перерегистрацией компании-оператора Nord Stream 2 AG из швейцарской юрисдикции в немецкую. В связи с этим «СП-2» начнет свою работу лишь после завершения отопительного сезона, передает слова эксперта «Украина.ру».

«Насколько отдалится запуск «СП-2», сказать сложно. Как быстро «Газпром» зарегистрирует эту «дочку» в Германии — тоже. Скорее всего, запуск газопровода сдвигается на период уже после отопительного сезона… Либо в мае, либо в июне он будет введен в эксплуатацию», — отметил Юшков.

Затягивая сертификацию, европейцы вставляют палки в колеса сами себе, добавил аналитик. Ведь именно «Северный поток —2» мог бы поспособствовать легкому прохождению отопительного сезона.

При этом некоторые источники уверены, что запуск может состояться до окончания сертификации. Например газета Handelsblatt ориентируется на опыт проектов NEL и EGL 401, которые начали работу еще до того, как были сертифицированы.

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запуск северный поток - 2 сроки ввод в эксплуатацию
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