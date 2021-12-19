Германию назвали новой Францией после заявления Шольца о миграции

Москва, 19 декабря. Германия окончательно потеряна после заявления нового канцлера Олафа Шольца, назвавшего ФРГ страной мигрантов. Об этом заявил автор Telegram-канала «Медиатехнолог».

Шольц представил новые правила получения немецкого гражданства для иностранцев. Получить паспорт смогут все желающие после пяти лет проживания в стране. Канцлер полагает, что эта мера поможет нации осознать себя как общество иммиграции и интеграции. Выступление Шольца в бундестаге сопровождалось бурными аплодисментами.

«Все, господа, Германия потеряна окончательно — Олаф Шольц в Бундестаге объявил, что отныне Дойчланд — это страна мигрантов. Теперь это новая Франция», — написал автор канала.

Выступая ранее в бундестаге, Олаф Шольц чуть не забыл затронуть в своей речи тему Европы. Он заговорил о ней только на 75-ой минуте после обсуждения коронавируса, модернизации и социальных вопросов.