Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 06:07
05:57
Происшествия
Амурские пожарные спасли четырех человек из объятого пламенем дома
05:44
Политика
Политолог Баширов предупредил о потенциальной угрозе войны между Россией и НАТО
05:40
Происшествия
Четырехкомнатная квартира загорелась на севере Петербурга
05:27
Экономика
Экономист Сосновский: рост стоимости на сырье и товары в следующем году замедлится
05:21
Экономика
Аналитик Юшков обозначил реальные сроки запуска «Северного потока — 2»
05:17
Политика
Германию назвали новой Францией после заявления Шольца о миграции
05:11
Происшествия
Suzuki Swift загорелся после столкновения с такси на Русском острове у Владивостока
05:10
Общество
Издание Al Jazeera перечислило продукты со сроком хранения в 30 лет на случай ЧС
04:53
Общество
Yahoo News Japan: капуста является суперовощем для здоровья всего организма
04:48
Политика
Украинцы раскритиковали идею отказаться от православного Рождества в угоду «русофобии»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Германию назвали новой Францией после заявления Шольца о миграции

Политика
Германию назвали новой Францией после заявления Шольца о миграции
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Москва, 19 декабря. Германия окончательно потеряна после заявления нового канцлера Олафа Шольца, назвавшего ФРГ страной мигрантов. Об этом заявил автор Telegram-канала «Медиатехнолог».

Шольц представил новые правила получения немецкого гражданства для иностранцев. Получить паспорт смогут все желающие после пяти лет проживания в стране. Канцлер полагает, что эта мера поможет нации осознать себя как общество иммиграции и интеграции. Выступление Шольца в бундестаге сопровождалось бурными аплодисментами.

«Все, господа, Германия потеряна окончательно — Олаф Шольц в Бундестаге объявил, что отныне Дойчланд — это страна мигрантов. Теперь это новая Франция», — написал автор канала.

Выступая ранее в бундестаге, Олаф Шольц чуть не забыл затронуть в своей речи тему Европы. Он заговорил о ней только на 75-ой минуте после обсуждения коронавируса, модернизации и социальных вопросов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Германию назвали новой Францией после заявления Шольца о миграции
германия миграция шольц
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать