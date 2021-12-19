Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 06:07
05:57
Происшествия
Амурские пожарные спасли четырех человек из объятого пламенем дома
05:44
Политика
Политолог Баширов предупредил о потенциальной угрозе войны между Россией и НАТО
05:40
Происшествия
Четырехкомнатная квартира загорелась на севере Петербурга
05:27
Экономика
Экономист Сосновский: рост стоимости на сырье и товары в следующем году замедлится
05:21
Экономика
Аналитик Юшков обозначил реальные сроки запуска «Северного потока — 2»
05:17
Политика
Германию назвали новой Францией после заявления Шольца о миграции
05:11
Происшествия
Suzuki Swift загорелся после столкновения с такси на Русском острове у Владивостока
05:10
Общество
Издание Al Jazeera перечислило продукты со сроком хранения в 30 лет на случай ЧС
04:53
Общество
Yahoo News Japan: капуста является суперовощем для здоровья всего организма
04:48
Политика
Украинцы раскритиковали идею отказаться от православного Рождества в угоду «русофобии»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Издание Al Jazeera перечислило продукты со сроком хранения в 30 лет на случай ЧС

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 05:10
Общество
Издание Al Jazeera перечислило продукты со сроком хранения в 30 лет на случай ЧС
pixabay.com

Доха, 19 декабря. Некоторые продуктовые марки имеют свои линии продовольственных товаров длительного хранения. Как подготовиться к ЧС, если такие бренды не представлены в стране, рассказало издание Al Jazeera.

Как отметил портал, существует множество товаров, которые хранятся гораздо дольше указанного на упаковке срока. Их всего лишь необходимо расположить в правильном месте — вдали от влаги, тепла и света. Перевод статьи передает «ИноСМИ».

К таким продуктам относятся злаки. При наличии герметичной упаковки их срок годности доходит до восьми лет. Цельные зерна пшеницы не испортятся и вовсе в течение 25 лет. При этом стоит помнить, что если они были перемолоты в муку, то срок значительно сокращается.

Относится к подобному типу продуктов и сухая лапша. При правильном хранении ее можно употреблять в пищу в течение 30 лет. Консервированная фасоль, как правило, может продержаться порядка шести лет. Сахар, а также мед и вовсе имеют неограниченные сроки хранения.

Эксперты портала посоветовали собрать на случай ЧС и наборы со средствами личной гигиены, фонарики, одеяла и аптечку. Также важно, чтобы были все инструменты для приготовления пищи — нож, плита и ножницы.

Продуктами длительного хранения можно запасаться заранее не только на случай ЧС, но и при риске повышения цен. Подробнее об этом рассказал аналитик Иван Федяков.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Издание Al Jazeera перечислило продукты со сроком хранения в 30 лет на случай ЧС
продукты чс срок хранения
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать