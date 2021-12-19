Издание Al Jazeera перечислило продукты со сроком хранения в 30 лет на случай ЧС

Доха, 19 декабря. Некоторые продуктовые марки имеют свои линии продовольственных товаров длительного хранения. Как подготовиться к ЧС, если такие бренды не представлены в стране, рассказало издание Al Jazeera.

Как отметил портал, существует множество товаров, которые хранятся гораздо дольше указанного на упаковке срока. Их всего лишь необходимо расположить в правильном месте — вдали от влаги, тепла и света. Перевод статьи передает «ИноСМИ».

К таким продуктам относятся злаки. При наличии герметичной упаковки их срок годности доходит до восьми лет. Цельные зерна пшеницы не испортятся и вовсе в течение 25 лет. При этом стоит помнить, что если они были перемолоты в муку, то срок значительно сокращается.

Относится к подобному типу продуктов и сухая лапша. При правильном хранении ее можно употреблять в пищу в течение 30 лет. Консервированная фасоль, как правило, может продержаться порядка шести лет. Сахар, а также мед и вовсе имеют неограниченные сроки хранения.

Эксперты портала посоветовали собрать на случай ЧС и наборы со средствами личной гигиены, фонарики, одеяла и аптечку. Также важно, чтобы были все инструменты для приготовления пищи — нож, плита и ножницы.

Продуктами длительного хранения можно запасаться заранее не только на случай ЧС, но и при риске повышения цен. Подробнее об этом рассказал аналитик Иван Федяков.