Украинцы раскритиковали идею отказаться от православного Рождества в угоду «русофобии»

Киев, 19 декабря. Известный галицкий националист Богдан Панкевич представил общественности политизированный видеоролик с призывом к украинцам отказаться от Рождества, отмечаемое 7 января православными христианами. Взамен он предложил праздновать «вместе с Европой».

Речь идет о католическом Рождестве, которое многие европейцы встречают 25 декабря. Чтобы убедить украинцев внять его идее, Панкевич выпустил соответствующую политическую рекламу и сопроводил всемирно известной рождественской мелодией — «Щедрик» в обработке украинского композитора Николая Леонтовича.

В ролике националист попытался показать, что уход от православного праздника «изгонит» россиян и русскоязычных украинцев сначала из Львова, а потом — из страны. В финальных титрах Панкевич оставил откровенно русофобский призыв.

«Рождество с миром — вакцина против "русского мира"», — указано в ролике.

Впрочем, пользователи Сети не оценили радикальный креатив националиста. Некоторые обратили внимание, что Панкевич дожил до 64 лет, а «мудрости так и не набрал». Другие возмутились, что подобное «творчество» только приведет к религиозной войне в и без того сложные для Украины времена. Многие сошлись во мнении, что, чем больше «клоуны галицайские» навязывают свои взгляды, тем больше люди будут им сопротивляться.

Невские Новости / Андрей Лящев

«Чего добиться-то хочет? Религиозной войны? Где, в Лемберге?» — возмутился пользователь с ником Фрекенбок Асисяй.

«Украинцы, не судите жителей Галичины только по какому-то одному безумцу. Большинство жителей Галичины — это нормальные люди, которые не поддерживают идей этих маргиналов», — призвал Микола Бодасюк.

«У них комплекс неполноценности — все стремятся в другой мир, как будто свой — позорище. Русофобия и богоборчество на марше!» — высказался Артемий Арт.

Проблема разгула националистических взглядов на Украине уже пошла дальше, чем ненависть к русскоязычным. Под прицелом радикалов теперь оказались еще еврейские и ромские общины, проживающие в Киеве.