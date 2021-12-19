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Украинцы раскритиковали идею отказаться от православного Рождества в угоду «русофобии»
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Украинцы раскритиковали идею отказаться от православного Рождества в угоду «русофобии»

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 04:48
Политика
Украинцы раскритиковали идею отказаться от православного Рождества в угоду «русофобии»
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Киев, 19 декабря. Известный галицкий националист Богдан Панкевич представил общественности политизированный видеоролик с призывом к украинцам отказаться от Рождества, отмечаемое 7 января православными христианами. Взамен он предложил праздновать «вместе с Европой».

Речь идет о католическом Рождестве, которое многие европейцы встречают 25 декабря. Чтобы убедить украинцев внять его идее, Панкевич выпустил соответствующую политическую рекламу и сопроводил всемирно известной рождественской мелодией — «Щедрик» в обработке украинского композитора Николая Леонтовича.

В ролике националист попытался показать, что уход от православного праздника «изгонит» россиян и русскоязычных украинцев сначала из Львова, а потом — из страны. В финальных титрах Панкевич оставил откровенно русофобский призыв.

«Рождество с миром — вакцина против "русского мира"», — указано в ролике.

Впрочем, пользователи Сети не оценили радикальный креатив националиста. Некоторые обратили внимание, что Панкевич дожил до 64 лет, а «мудрости так и не набрал». Другие возмутились, что подобное «творчество» только приведет к религиозной войне в и без того сложные для Украины времена. Многие сошлись во мнении, что, чем больше «клоуны галицайские» навязывают свои взгляды, тем больше люди будут им сопротивляться.

Украинцы раскритиковали идею отказаться от православного Рождества в угоду «русофобии»
Невские Новости / Андрей Лящев

«Чего добиться-то хочет? Религиозной войны? Где, в Лемберге?» — возмутился пользователь с ником Фрекенбок Асисяй.

«Украинцы, не судите жителей Галичины только по какому-то одному безумцу. Большинство жителей Галичины — это нормальные люди, которые не поддерживают идей этих маргиналов», — призвал Микола Бодасюк.

«У них комплекс неполноценности — все стремятся в другой мир, как будто свой — позорище. Русофобия и богоборчество на марше!» — высказался Артемий Арт.

Проблема разгула националистических взглядов на Украине уже пошла дальше, чем ненависть к русскоязычным. Под прицелом радикалов теперь оказались еще еврейские и ромские общины, проживающие в Киеве.

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