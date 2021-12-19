Авария на ЛЭП оставила без света около 42 тысяч жителей Якутии

Якутск, 19 декабря. Аварийное отключение линии электропередач (ЛЭП) произошло в Якутии. Из-за этого электроснабжения лишились около 42 тысяч жителей региона, сообщили в Минэнерго России.

Авария зафиксирована ночью 19 декабря на линии «Майя-Чурапча», расположенной в 54 километрах от села Майя Мегино-Кангаласского района. Без света остались жители Чурапчинского, Усть-Майского, Амгинского, Таттинского и Томпонского районов.

Сейчас на этих территориях временно введены в эксплуатацию дизельные электростанции. На месте работают ремонтные бригады, котельные населенных пунктов обеспечены резервными источниками питания.

«Пока энергетики ввели дизельные электростанции во всех пяти районах, но в Амгинском и Таттинском районах будут охвачены не все населенные пункты. Тем не менее в котельных есть резервные источники питания. Как доложили главы районов, достаточный резерв топлива имеется», — заявил первый вице-премьер регионального правительства Дмитрий Садовников.

Массовое отключение света ранее произошло в Канаде из-за сильного ветра. Без электроснабжения в одной только провинции Онтарио остались свыше 280 тысяч домов и предприятий.