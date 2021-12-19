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ВОЗ объяснила причину задержки одобрения российской вакцины «Спутник V»

Общество
ВОЗ объяснила причину задержки одобрения российской вакцины «Спутник V»
ФБА «Экономика сегодня»

Женева, 19 декабря. Всемирная организация здравоохранения все еще оценивает российскую вакцину «Спутник V» и ждет необходимую информацию по ней. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, точно такое же время занимало одобрение и некоторых вакцин «традиционного Запада». Причина этого объясняется тем, что полная оценка технической информации по препарату не быстрый процесс. Об этом представитель ВОЗ рассказала в беседе с телеканалом RT.

«Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — отметила Харрис.

В ВОЗ уже оглашали примерные сроки признания вакцины. Как отметили в организации, «Спутник V» может быть одобрен в первом квартале следующего года.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия на данный момент предоставила не всю информацию по препарату. Однако работа в этом направлении активно ведется.

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