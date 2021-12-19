ВОЗ объяснила причину задержки одобрения российской вакцины «Спутник V»

Женева, 19 декабря. Всемирная организация здравоохранения все еще оценивает российскую вакцину «Спутник V» и ждет необходимую информацию по ней. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, точно такое же время занимало одобрение и некоторых вакцин «традиционного Запада». Причина этого объясняется тем, что полная оценка технической информации по препарату не быстрый процесс. Об этом представитель ВОЗ рассказала в беседе с телеканалом RT.

«Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — отметила Харрис.

В ВОЗ уже оглашали примерные сроки признания вакцины. Как отметили в организации, «Спутник V» может быть одобрен в первом квартале следующего года.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия на данный момент предоставила не всю информацию по препарату. Однако работа в этом направлении активно ведется.