Eat This, Not That!: ряд привычек современного человека сокращают длительность его жизни

Вашингтон, 19 декабря. Частый просмотр телевизора является «катализатором» процесса старения человека. Об этом заявили в Американской кардиологической ассоциации, сообщило издание Eat This, Not That!.

Специалисты порекомендовали как можно реже проводить время за просмотром фильмов и телешоу. В среднем возрасте это занятие ведет к нарушению когнитивных функций и снижению серого вещества в головном мозге. Дополнительное негативное воздействие оказывает малоподвижный образ жизни.

Сидячая работа или какие-либо длительные неподвижные занятия также негативно сказываются на продолжительности жизни. Медики посоветовали заранее планировать свой день и стараться уделять время физическим упражнениям, особенно кардионагрузке.

Нерегулярный сон является еще одним фактором преждевременного старения. Молодость людей, которые спят менее шести часов, уходит на четыре-семь лет быстрее. Ученые также отметили вред долгого использования гаджетов из-за негативного воздействия синего света.

Специалист по онкологии доктор Дэвид Агус ранее рассказал, как питаться после 35-40 лет, чтобы замедлить процесс старения. Он предупредил, что в зрелом возрасте алкогольные вечеринки и злоупотребление фастфудом организм уже не прощает.