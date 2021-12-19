Паркер во второй раз победил Чисору в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO

Манчестер, 19 декабря. Бывший претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора уступил экс-чемпиону мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефу Паркеру. Бой прошел в Великобритании и продлился все 12 раундов.

Новозеландец победил британца единогласным решением судей— 115:110, 115:111, 114:112. Чисора три раза оказывался в нокдаунах — в четвертом, седьмом и восьмом раундах.

Боксеры встретились во второй раз. В первом бою, состоявшемся в мае 2021 года, победу также одержал Джозеф Паркер решением судей.

После боя британец и новозеландец встретились и съели по бургеру. Благодаря триумфу 29-летний Паркер защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), дополнив копилку до 30 побед.

Неделей ранее украинец Василий Ломаченко в титульном поединке оказался сильнее ганца Ричарда Комми и завоевал чемпионский пояс WBO Inter-Continental. Боксеры выступали в весовой категории до 61,23 кг.