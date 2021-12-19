ФРГ внесла Великобританию с список стран с высоким распространением штаммов коронавируса

Берлин, 19 декабря. Немецкие власти объявили Великобританию страной с высоким распространением мутаций SARS-CoV-2 и внесли ее соответствующий список. Об этом сообщил Институт Роберта Коха, занимающийся изучением вирусов и входящий в юрисдикцию Минздрава Германии.

Новые изменения повлекут за собой последствия ограничительного характера, которые касаются перемещения между странами. Теперь все граждане, пребывающие в Германию из Великобритании, должны будут соблюдать14-дневный обязательный карантин. Меры распространяются как на непривитых, так и вакцинированных. До этого момента в списке фигурировали лишь африканские государства.

Согласно последним статистическим данным, на территории Великобритании зафиксированы 24,9 тыс. случаев заражения омикрон-штаммом. При этом последние десять зарегистрированы за последние 24 часа.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова признала пугающую скорость распространения омикрон-штамма. По ее словам, распространение этой мутации коронавируса может начаться и в России.