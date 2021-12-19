Разные прогнозы по росту спроса на нефть в 2022 году поставили аналитиков в замешательство

Москва, 19 декабря. Участники мирового рынка находятся в замешательстве на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Экономисты сделали прогнозы, насколько будет устойчивым рост спроса на энергоносители в начале следующего года.

Свои прогнозы представили Международное энергетическое агентство (IEA), Управление энергетической информации при Департаменте энергетики США (EIA) и Организация стран-экспортеров нефти (OPEC). Еще в ноябре они ожидали полного восстановления спроса на нефть до уровня, который был зафиксирован два года назад, до начала пандемии коронавируса. Однако распространение нового штамма коронавируса побудило аналитиков пересмотреть свои прогнозы. Так, IEA и EIA теперь предсказывают понижение спроса, а OPEC предполагает, что его рост станет максимальным уже в первом квартале следующего года, передает агентство «Прайм». Разные прогнозы ввергли аналитиков всего мира в ступор.

Если рассмотреть детально, что IEA предполагает замедление роста спроса на нефть в конце 2021 — начале 2022 года. Однако представители организации уточняют, что такая тенденция будет наблюдаться недолго.

«Скачок новых случаев заболеваемости COVID-19 временно замедлит, но не остановит, восстановление спроса на нефть. Спрос продолжит расти», — считают в IEA.

Более непредсказуемый прогноз сделали аналитики EIA. По их мнению, спрос на нефть снизится на целых 420 тыс. баррелей в сутки. Причиной неуверенности в росте этого показателя является неизвестность перед новым штаммом коронавируса. Но аналитики все же подчеркивают, что на данный момент на прогноз опираться нельзя, ведь ситуация, когда неуверенность в завтрашнем дне приводила к волатильности цен на нефть, наблюдалась несколько раз.

«Прогноз полежит пересмотру», — уточнили в организации.

Самый оптимистичный прогноз составили аналитики ОПЕК. Они считают, что в начале 2022 года ожидается значительный рост спроса на нефть — на 1,1 млн баррелей в сутки. Предполагается, что негативное влияние штамма «Омикрон» на потребление нефти будет умеренным и краткосрочным.

«Многие страны мира сейчас лучше подготовлены к борьбе с новым штаммом коронавируса и его последствиями», — отмечается в исследовании.

Прогнозы трех организаций существенно отличаются. Однако представители всех компаний ожидают постепенного восстановления спроса на нефть до уровня, который наблюдался до пандемии коронавируса.

Снижение цен на нефть наблюдается последний месяц и объясняется вводом ограничительных мер со стороны европейских стран. Власти государств беспокоятся увеличением числа заражений новым штаммом коронавируса, поэтому предпринимают срочные действия.