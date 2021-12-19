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Вильфанд предупредил об увеличении пожаров на севере России из-за глобального потепления

Общество
Вильфанд предупредил об увеличении пожаров на севере России из-за глобального потепления
36.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Москва, 19 декабря. Россию может ожидать увеличение числа экстремальных природных явлений на фоне глобального потепления по всему миру. По словам научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда, в северных регионах страны также повышается вероятность пожаров.

Ученый пояснил, что из-за географических особенностей процесс изменения климата распространяется на РФ в 2,5 раза быстрее, чем на остальной мир. Как отметил Вильфанд, при таком сценарии на страну в летнее время могут обрушиться волны аномальной жары.

«Могу сказать только, что в северных регионах нашей страны вероятность пожаров повышается. В связи с глобальным потеплением там чаще стали возникать антициклоны», — заявил синоптик в беседе с «Парламентской газетой».

На днях Вильфанд заявил, что начиная с понедельника Москву накроют морозы до минус 20 градусов. Такое явление объясняется сильным циклоном, который придет в столицу.

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