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«Кронштадт» показал фото нового «Ориона» с бортовой радиолокационной системой

Армия
«Кронштадт» показал фото нового «Ориона» с бортовой радиолокационной системой
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 19 декабря. Изображения нового беспилотника «Орион» с бортовой радиолокационной системой появились на странице компании «Кронштадт» в соцсети Instagram.

«Орион» представляет собой первый беспилотник полностью российской разработки. При его создании использовались комплектующие исключительно отечественного производства. Он способен летать на протяжении 24 часов с максимальной взлетной массой в одну тонну и массой нагрузки в 200 килограмм.

Специально для беспилотников в Рязанской области открылись два ангара. Они расположены на аэродроме летательно-испытательного комплекса.

На сегодняшний день российский производитель «Кронштадт» уже преступил к испытаниям «Ориона» для разведки наземных целей. Дрон способен осуществлять радиотехническую разведку зенитных комплексов противника и других источников излучения.

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