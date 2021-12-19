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Bloomberg сообщил о миллионном преувеличении статистики по вакцинации от COVID-19 в США

Общество
Bloomberg сообщил о миллионном преувеличении статистики по вакцинации от COVID-19 в США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 декабря. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США значительно завышают статистические показатели привившихся от коронавируса американцев. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на местные власти.

Федеральное правительство «регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную». Таким образом в США искусственно завышают численность граждан, поставивших первый компонент вакцины. Об этом свидетельствует чрезмерно большая разница между людьми, полностью прошедшими процедуру вакцинации и теми, кто еще на полпути.

«Это отражает недоучет полностью и частично вакцинированных в официальной статистике», — указывает Bloomberg.

Авторы материала не верят, что почти 40 миллионов американцев решили не делать вторую прививку. Согласно официальной статистике, первую дозу препарата получили 240 миллионов человек, завершили же процесс иммунизации только 203 миллиона.

Представители Белого дома ранее сообщили, что президент США Джо Байден готовит выступление перед нацией. Глава государства планирует в очередной раз рассказать об опасности отказа от вакцинации против COVID-19 на фоне распространения нового штамма «Омикрон».

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сша вакцинация статистика коронавирус
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