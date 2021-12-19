Звезда «Битвы экстрасенсов» Атие предсказала «темные времена» для человечества в 2022 году

Москва, 19 декабря. Человечество в следующем году ожидает множество трудностей и невзгод. Такой прогноз дала звезда «Битвы экстрасенсов» провидица Марианна Атие.

Медиум считает, что сложные времена будут вызваны новыми мутациями коронавирусной инфекции. Однако вирус будет являться не главной проблемой человечества. Основные невзгоды вызовет массовый мор, считает Атие.

«Мор всегда находится рядом, ждет подходящего момента, как только человечество ослабевает духовно, тут же открывается Ящик Пандоры — так было, есть и будет всегда», — заявила экстрасенс.

Атие считает, что в 2022 году также произойдет крах доллара, что приведет к масштабной инфляции во всех странах. По мнению медиума, обесценивание валюты заставит человека потреблять все, что он видит.

«Нас ждут ураганы и подводные взрывы природного газа, лесные пожары и чудовищная жара, загрязнение мирового запаса кислорода и пресной воды. Своими руками мы творим свою будущую реальность, вот только жить в ней будут наши дети», — заключила экстрасенс.

Недавно экстрасенс Дмитрий Иванов заявил, что странам, в которых проживает множество русских, необходимо поддерживать дружественные отношения с Россией. По его словам, сближение этих государств с РФ принесет благополучие всем.