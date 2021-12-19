Спасатели сняли жителя Корсакова с балкона горящего дома

Корсаков, 19 декабря. Информация о пожаре в жилом доме пришла на пульт спасателей в 1:49. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что по адресу Артиллерийский переулок, 21 в многоквартирном двухэтажном доме происходит открытое горение квартиры. При этом на балконе находился человек, просящий о помощи. Пожарные оперативно сняли его и эвакуировали еще пятерых жителей.

В 2:17 возгорание было ликвидировано усилиями девяти спасателей и двух единиц спецтехники. Обстоятельства и причины пожара выясняют местные экстренные службы.

Недавно в Уфе загорелась машина с человеком внутри. Очевидец происшествия не задумываясь бросился на помощь водителю, вытащив его из горящего автомобиля и оказал ему первую помощь, после чего отвез пострадавшего в больницу.