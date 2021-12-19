Демонстранты атаковали полицию на антиковидной акции в Лондоне

Лондон, 19 декабря. Несколько полицейских получили ранения в результате столкновения с активистами на демонстрации, приуроченной к протесту против ограничительных мер из-за распространения COVID-19. Об этом пишет телеканал Sky News.

По данным источника, несколько тысяч людей вышли на улицы с требованием не ужесточать карантин. При этом известно, что в стране бушует омикрон-штамм.

В ходе протестной акции произошли стычки демонстрантов с полицейскими. Информация о задержаниях не приводится, однако известно, что в центре столицы получил внешнее повреждение один из магазинов. Активисты вступили в словесную перепалку с находящимися внутри людьми, после чего протестующие закидали здание яйцами.

Жесткие ограничения из-за «Омикрона» вводятся и в Нидерландах. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте заявил, что локдаун будет действовать на территории страны с 19 декабря по 14 января.