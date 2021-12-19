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Болгарское издание «Труд» вспомнило историю спасшего мир от ядерной зимы подполковника Петрова

Армия
Болгарское издание «Труд» вспомнило историю спасшего мир от ядерной зимы подполковника Петрова
wikipedia.org  /  National Museum of the U.S. Navy / Public Domain

София, 19 декабря. Советский подполковник Станислав Петров в 1983 году благодаря своей мудрости и холодному уму предотвратил ядерную войну между США и СССР. Об этом написало болгарское издание «Труд».

Один из самых острых моментов, исход которого мог начать ядерную войну, произошел в полночь 26 сентября 1983 года. В ту ночь на пульт ракетчиков поступил сигнал о том, что США выпустили в сторону СССР пять межконтинентальных баллистических ракет, передает ИноСМИ.

«Я понял, что должен принять решение, однако, по моему мнению, вероятность того, что сигналы тревоги достоверны, составляла 50 на 50», — вспоминал Петров.

В тот момент, по его словам, все военнослужащие, находящиеся в его подчинении, были на грани паники, а из-за пронзительной сирены ракетной атаки в воздухе повисло зловещее молчание. Если бы Петров принял поступившие с советского спутника сигналы за достоверные, руководство страны отдало приказ о запуске ядерных ракет.

«Моя команда была на грани паники. И тогда мне пришло в голову, что если мы все запаникуем, все будет кончено. У меня не было времени думать о том, начну ли Третью мировую войну я, но я должен был решить, насколько точен компьютер», — отмечал подполковник.

На помощь Петрову пришла простая русская смекалка. Начальству он сообщил о ложном срабатывании, а сам начал быстро анализировать факты. Сирена предупреждала об опасности, однако наземный радар молчал. А ведь именно он может обнаружить атакующие ракеты еще долгое время после их запуска и при этом работает намного надежнее спутников.

Несмотря на принятое полковником историческое решение, которое спасло мир от ядерной зимы, военнослужащий не прославился и не обрел почета. После увольнения со службы, он продолжил жить в той же квартире, в которой провел большую часть жизни.

Угроза начала ядерной войны обсуждается и спустя много лет после этих событий. Так, руководство Северной Кореи уверено, что учения Вооруженных сил США Global Thunder свидетельствуют о подготовке Вашингтона к ядерной войне.

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Все новости / Армия / Болгарское издание «Труд» вспомнило историю спасшего мир от ядерной зимы подполковника Петрова
ссср сша петров
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