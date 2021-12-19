Пятая ракетка мира Рублев победил шотландца Маррея в финале турнира в Абу-Даби

Абу-Даби, 19 декабря. Российский теннисист Андрей Рублев занял первое место в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), одержав верх над представителем Шотландии Энди Марреем.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2) и продлилась 1 час 36 минут. Рублев является пятой ракеткой мира, Маррей посеян под 134-м номером. Российский теннисист также прокомментировал свою победу, отметив, что за последние годы он пришел в хорошую форму благодаря тренировкам.

«Я впервые здесь сыграл в 2017 году. Тогда мое тело еще не было готово, чтобы конкурировать на высшем уровне. Со временем организм становится сильнее, ты становишься сильнее. За последние 3-4 года мое тело сильно трансформировалось. Моя игра улучшилась», — поделился Андрей Рублев.

Бронзовую медаль забрал канадский теннисист Денис Шаповалов. В матче за третье место он обыграл испанца Рафаэля Надаля.﻿

Двумя неделями ранее сборная России по теннису в третий раз взяла Кубок Дэвиса. В финальном матче отечественные спортсмены оказались сильнее хорватов. Победу россиянам принесли Андрей Рублев и Даниил Медведев.