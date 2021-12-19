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Нейрофизиолог Блохина: потребление кофе в больших количествах снижает его эффективность

Общество
Нейрофизиолог Блохина: потребление кофе в больших количествах снижает его эффективность
pexels.com  /  Ketut Subiyanto

Москва, 19 декабря. Уменьшенное потребление кофе способно многократно увеличить его эффект. Об этом рассказала научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.

Россияне традиционно используют кофе как ободряющий напиток, особенно в зимний период, когда сонливость и вялость повышаются. Вместе с этим растет общее потребление напитка. Однако Блохина сообщила, что увеличение дозы кофеина может дать обратный эффект, передает радио Sputnik.

«Сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее. Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе», — акцентировала внимание эксперт.

Недавно Минсельхоз России сообщил, что проблем с поставками кофе в грядущем году не ожидается. Специалисты ведомства считают ситуацию стабильной и напомнили о существовании плантаций в РФ.

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кофе нейробиология привыкание
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