Нейрофизиолог Блохина: потребление кофе в больших количествах снижает его эффективность

Москва, 19 декабря. Уменьшенное потребление кофе способно многократно увеличить его эффект. Об этом рассказала научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.

Россияне традиционно используют кофе как ободряющий напиток, особенно в зимний период, когда сонливость и вялость повышаются. Вместе с этим растет общее потребление напитка. Однако Блохина сообщила, что увеличение дозы кофеина может дать обратный эффект, передает радио Sputnik.

«Сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее. Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе», — акцентировала внимание эксперт.

Недавно Минсельхоз России сообщил, что проблем с поставками кофе в грядущем году не ожидается. Специалисты ведомства считают ситуацию стабильной и напомнили о существовании плантаций в РФ.