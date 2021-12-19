Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 04:38
04:22
Общество
Биолог Зиновкин оценил вероятность появления новых мутаций коронавируса после «Омикрона»
04:14
Спорт
Паркер во второй раз победил Чисору в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO
04:12
Общество
ФРГ внесла Великобританию с список стран с высоким распространением штаммов коронавируса
04:11
Экономика
Разные прогнозы по росту спроса на нефть в 2022 году поставили аналитиков в замешательство
04:09
Общество
Вильфанд предупредил об увеличении пожаров на севере России из-за глобального потепления
04:00
Армия
«Кронштадт» показал фото нового «Ориона» с бортовой радиолокационной системой
04:00
Политика
Публицист Винников: выключат ли «зеленые» немецкий «светофор»
03:54
Общество
Bloomberg сообщил о миллионном преувеличении статистики по вакцинации от COVID-19 в США
03:40
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» Атие предсказала «темные времена» для человечества в 2022 году
03:37
Происшествия
Спасатели сняли жителя Корсакова с балкона горящего дома
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Хирург Чолак: операция по пересадке волос лишила Лепса его знаменитых кудрей

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 03:02
Шоу-бизнес
Хирург Чолак: операция по пересадке волос лишила Лепса его знаменитых кудрей
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 19 декабря. Музыкант Григорий Лепс перенес неудачную операцию по пересадке волос. Проделанная врачами работа является «классическим примером ошибки в стратегии», заявил известный турецкий хирург Айхан Чолак.

Знаменитые кудри Лепса больше никогда не отрастут, уверен специалист. От подобного исхода не защищены даже знаменитости, имеющие большие деньги. Музыкант перенес уже третью операцию по пересадке волос, которая нанесла непоправимый ущерб затылочной части головы, передает «Московский комсомолец».

«Почему трижды был выбран такой травматический метод пересадки — для меня загадка! Тем более, что каждый последующий стрип (трансплантация волос лоскутным методом. — Прим. ФАН) и шов на голове значительно снижает приживаемость и репарационные возможности.. Такой шрам не зарастет. И засадить его будет нечем. Знаменитыми кудрями Лепс своих фанатов уже никогда не порадует... Если только не начнет использовать парик...», — заключил Чолак.

Хирург Чолак: операция по пересадке волос лишила Лепса его знаменитых кудрей
Global Look Press / Павел Кашаев

Врач прокомментировал последнее появление Григория Лепса на публике, когда журналисты обратили внимание на необычную прическу музыканта. На затылке певца заметили выразительный шрам.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» ранее вышел на связь на фоне слухов о госпитализации во время бракоразводного процесса. Лепс сообщил, что перенес гипертонический криз, поэтому решил лечь в больницу. Сейчас же с его сосудами и сердцем все в порядке.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Хирург Чолак: операция по пересадке волос лишила Лепса его знаменитых кудрей
лепс волосы пересадка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать