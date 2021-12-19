Хирург Чолак: операция по пересадке волос лишила Лепса его знаменитых кудрей

Москва, 19 декабря. Музыкант Григорий Лепс перенес неудачную операцию по пересадке волос. Проделанная врачами работа является «классическим примером ошибки в стратегии», заявил известный турецкий хирург Айхан Чолак.

Знаменитые кудри Лепса больше никогда не отрастут, уверен специалист. От подобного исхода не защищены даже знаменитости, имеющие большие деньги. Музыкант перенес уже третью операцию по пересадке волос, которая нанесла непоправимый ущерб затылочной части головы, передает «Московский комсомолец».

«Почему трижды был выбран такой травматический метод пересадки — для меня загадка! Тем более, что каждый последующий стрип (трансплантация волос лоскутным методом. — Прим. ФАН) и шов на голове значительно снижает приживаемость и репарационные возможности.. Такой шрам не зарастет. И засадить его будет нечем. Знаменитыми кудрями Лепс своих фанатов уже никогда не порадует... Если только не начнет использовать парик...», — заключил Чолак.

Global Look Press / Павел Кашаев

Врач прокомментировал последнее появление Григория Лепса на публике, когда журналисты обратили внимание на необычную прическу музыканта. На затылке певца заметили выразительный шрам.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» ранее вышел на связь на фоне слухов о госпитализации во время бракоразводного процесса. Лепс сообщил, что перенес гипертонический криз, поэтому решил лечь в больницу. Сейчас же с его сосудами и сердцем все в порядке.