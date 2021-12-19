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Малышева предупредила об опасности приема более одного грамма омега-3 в сутки

Общество
Малышева предупредила об опасности приема более одного грамма омега-3 в сутки
instagram.com  /  @malysheva.live

Москва, 19 декабря. Употребление одного и более грамма омега-3 в сутки на 45% увеличивает риск развития мерцательной аритмии. Об этом предупредила телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Проблемы с сердцем могут начаться от чрезмерного употребления полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Малышева сослалась на соответствующее исследование.

«В этом исследовании было показано, что употребление Омега-3 в дозе больше грамма в сутки ведет к развитию мерцательной аритмии... Доза должна быть в капсуле примерно 250, максимум — 500 [миллиграмм]. И больше этой дозы в сутки употреблять не следует. Один грамм — это много», — предупредила врач.

Передозировка омега-3 возможна лишь при приеме специальных добавок. Употребление продуктов с содержанием этого вещества абсолютно безопасно.

Елена Малышева ранее предупредила россиян об опасности приема антикоагулянтов. Рецепт на такие препараты может давать только врач.

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малышева опасность омега-3
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