Почти каждый второй житель Камчатки привился от COVID-19

Петропавловск-Камчатский, 19 декабря. Порядка половины населения Камчатского края прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Он подчеркнул, что первую дозу вакцины против COVID-19 получили 120 тысяч жителей Камчатки. По словам Солодова, данный показатель составляет практически половину от общего населения региона. Оба компонента вакцины получили 86 тысяч человек. Об этом Солодов рассказал в интервью ТАСС.

«При этом мы продлили действие введенных в регионе ограничительных мер до конца января 2022 года — в учреждения органов власти, заведения общепита в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода ковиде», — добавил глава Камчатского края.

Вместе с этим в России зафиксировано снижение темпов заболеваемости коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в целом эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.