Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 03:07
03:04
Общество
Нейрофизиолог Блохина: потребление кофе в больших количествах снижает его эффективность
03:02
Шоу-бизнес
Хирург Чолак: операция по пересадке волос лишила Лепса его знаменитых кудрей
03:00
Общество
Малышева предупредила об опасности приема более одного грамма омега-3 в сутки
02:57
Общество
Почти каждый второй житель Камчатки привился от COVID-19
02:38
Общество
Юрист Аванесов предупредил российских дачников о штрафах за неубранный снег
02:25
Политика
МИД Украины назвал «грандиозной» туманную перспективу отключения России от SWIFT
02:19
Технологии
Власти Москвы планируют привлечь ИИ к поиску парковочных мест во дворах домов
02:17
Шоу-бизнес
Васильев объяснил отсутствие Бабкиной на «Модном приговоре» личными тайнами
02:16
Политика
Секретарь СНБО Данилов потребовал оружие для «защиты Украины»
02:15
Политика
BBC: британские спецслужбы разрабатывали три плана по вывозу Николая II из России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Юрист Аванесов предупредил российских дачников о штрафах за неубранный снег

Общество
Юрист Аванесов предупредил российских дачников о штрафах за неубранный снег
pixabay.com

Москва, 19 декабря. Несмотря на то, что садовые некоммерческие товарищества не несут ответственности за неубранный снег на своей территории, существуют условия, при которых за это могут оштрафовать как физическое, так и юридическое лицо, сообщил юрист Юрий Аванесов.

Он объяснил, что речь идет о случаях, когда неубранный снег мешает подъезду к различным объектам, расположенным на территории общего пользования. К ним относятся здания, склады, пожарные лестницы и гидранты, резервуары, водоемы и другие. По словам Аванесова, если проезд к ним закрыт, по закону это является административным нарушением, передает агентство «Прайм».

«Таким образом, если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будут квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», — объяснил юрист.

Также ранее Министерство строительства России объяснило ситуацию со штрафами за остекление балконов. В ведомстве уточнили, что региональные власти сами устанавливают соответствующие санкции. Сотрудники министерства порекомендовали перед остеклением балкона ознакомиться с правилами благоустройства.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юрист Аванесов предупредил российских дачников о штрафах за неубранный снег
штрафы сугробы уборка снега дачники чистка снега
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать