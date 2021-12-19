Юрист Аванесов предупредил российских дачников о штрафах за неубранный снег

Москва, 19 декабря. Несмотря на то, что садовые некоммерческие товарищества не несут ответственности за неубранный снег на своей территории, существуют условия, при которых за это могут оштрафовать как физическое, так и юридическое лицо, сообщил юрист Юрий Аванесов.

Он объяснил, что речь идет о случаях, когда неубранный снег мешает подъезду к различным объектам, расположенным на территории общего пользования. К ним относятся здания, склады, пожарные лестницы и гидранты, резервуары, водоемы и другие. По словам Аванесова, если проезд к ним закрыт, по закону это является административным нарушением, передает агентство «Прайм».

«Таким образом, если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будут квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», — объяснил юрист.

Также ранее Министерство строительства России объяснило ситуацию со штрафами за остекление балконов. В ведомстве уточнили, что региональные власти сами устанавливают соответствующие санкции. Сотрудники министерства порекомендовали перед остеклением балкона ознакомиться с правилами благоустройства.