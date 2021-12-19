МИД Украины назвал «грандиозной» туманную перспективу отключения России от SWIFT

Киев, 19 декабря. Самой крайней мерой санкционного давления Запада на Россию является отключение страны от международной межбанковской системы SWIFT. Такое заявление европейских чиновников с восторгом принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако данные меры едва ли смогут воплотиться в жизнь. Согласно словам главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, такие ограничения последуют, если Россия начнет «вооруженное вторжение» на территорию Украины. Но известно, что у Москвы таких планов нет и никогда не было, о чем она неоднократно заявляла.

«Они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT. Это будет грандиозно», – заявил при этом Кулеба в интервью The Washington Post.

Дипломат также призвал ЕС к более активным и конкретным санкционным мерам по отношению к Москве. По его словам, Соединенным Штатам и Великобритании в этом случае следует действовать более решительно, подавая пример Европейскому союзу, иначе Россия почувствует свободу действий на международной арене.