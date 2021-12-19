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МИД Украины назвал «грандиозной» туманную перспективу отключения России от SWIFT

Политика
МИД Украины назвал «грандиозной» туманную перспективу отключения России от SWIFT
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 19 декабря. Самой крайней мерой санкционного давления Запада на Россию является отключение страны от международной межбанковской системы SWIFT. Такое заявление европейских чиновников с восторгом принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако данные меры едва ли смогут воплотиться в жизнь. Согласно словам главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, такие ограничения последуют, если Россия начнет «вооруженное вторжение» на территорию Украины. Но известно, что у Москвы таких планов нет и никогда не было, о чем она неоднократно заявляла.

«Они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT. Это будет грандиозно», – заявил при этом Кулеба в интервью The Washington Post.

Дипломат также призвал ЕС к более активным и конкретным санкционным мерам по отношению к Москве. По его словам, Соединенным Штатам и Великобритании в этом случае следует действовать более решительно, подавая пример Европейскому союзу, иначе Россия почувствует свободу действий на международной арене.

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