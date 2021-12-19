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Власти Москвы планируют привлечь ИИ к поиску парковочных мест во дворах домов

Технологии
Власти Москвы планируют привлечь ИИ к поиску парковочных мест во дворах домов
pixabay.com

Москва, 19 декабря. Правительство Москвы намерено создать сервис, который будет искать парковочные места во дворах жилых домов. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Предполагается, что в работе сервиса будет реализована технология искусственного интеллекта, которая будет анализировать данные камер и предлагать водителям парковочные места. Исходя из документации технического задания, точность предлагаемого системой варианта будет равняться 85 процентам.

«Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать, есть ли на парковке у дома свободные места», — пишет в своем материале издание «Известия».

Технологии, основанные на ИИ, постепенно распространяются и становятся частью жизни. Так, в МИД России сообщили, что ведомство работает над проектом, который на основе искусственного интеллекта будет анализировать политическую обстановку.

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