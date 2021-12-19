Васильев объяснил отсутствие Бабкиной на «Модном приговоре» личными тайнами

Москва, 19 декабря. Певица Надежда Бабкина какое-то время не принимала участие в съемках программы «Модный приговор», но сейчас вернулась помолодевшей и счастливой. Об этом рассказал ее коллега по шоу Александр Васильев в интервью на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Поклонники 71-летней артистки уже давно обсуждают тему пластических операций, к которым могла прибегнуть звезда. Недавнее появление Бабкиной на экране после перерыва только подогрело интерес к этим слухам. Васильев прокомментировал произошедшие с его коллегой перемены и намекнул на новый роман певицы.

«Она вернулась. Все прекрасно. Ее никуда не убирали. Она вернулась в полной красе. Это женская тайна, почему женщина не снимается, потом возвращается и выглядит еще стройнее, еще моложе. Я не имею права разглашать личных тайн, но уверен, что она счастлива», — заявил Васильев.

Актриса и ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева ранее вступилась за коллег Александра Васильева и Надежду Бабкину, которых подозревают в проведении пластических процедур за государственный счет. Недавно переболевшая COVID-19 звезда заверила, что знаменитые люди не получают денег за то, что лежат в больнице и борются с различными заболеваниями.