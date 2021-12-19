Киев, 19 декабря. Украину во время подписания Будапештского меморандума в 1994 году «обманули», забрав ядерное оружие. Такое громкое заявление сделал секретарь СНБО страны Алексей Данилов.

Украинская сторона уверена, что после развала Советского Союза унаследовала ядерное оружие. Согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, а США, Великобритания и Россия гарантировали безопасность стране. Однако Данилов считает, этот договор нечестным и требует компенсации.

«Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ», — сообщил Данилов.

Несмотря на мощное советское наследие ВСУ и вливания средств со стороны Запада, армия страны остается на очень низком уровне обеспечения и боеспособности. Такого мнения придерживаются не только военные эксперты, но и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая указала на превосходство российских ВС над украинскими.