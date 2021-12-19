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BBC: британские спецслужбы разрабатывали три плана по вывозу Николая II из России
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BBC: британские спецслужбы разрабатывали три плана по вывозу Николая II из России

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 02:15
Политика
BBC: британские спецслужбы разрабатывали три плана по вывозу Николая II из России
wikipedia.org  /  Это изображение из Библиотеки Конгресса США / digital ID: ggbain.14545

Лондон, 19 декабря. Разведывательные службы Великобритании готовили план по эвакуации последнего императора России Николая II в 1917 году. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы спецслужб и записи из королевских архивов, сообщил BBC.

Британский монарх Георг V приходился Николаю II родственником, поэтому хотел спасти ему жизнь. Спецслужбы подготовили сразу три плана по эвакуации царя из России, однако осуществить их было не суждено. У властей Соединенного Королевства не хватило решимости.

BBC: британские спецслужбы разрабатывали три плана по вывозу Николая II из России
wikipedia.org /

Вывоз Николая II начали готовить сразу после его отречения, 2 марта 1917 года. Согласно первому плану, императору нужно было сбрить бороду и тайком покинуть Александровский дворец. Роль царя бы продолжил выполнять один из его слуг, а настоящего главу государства планировали через Архангельск переправить в Лондон. Николая II не устраивал этот план, так как он не собирался покидать Россию без семьи.

Вторая схема предполагала «вторжение тотального масштаба» для свержения власти большевиков. Согласно третьему плану, царскую семью должны были эвакуировать уже из Тобольска в 1918 году. Осуществить операцию доверили полярному исследователю Фритьофу Нансену, который хорошо знал местность. Однако британские дипломаты в последний момент отменили вывоз «семи важных персон».

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Николай II эвакуация британская разведка план по вывозу
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