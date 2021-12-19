Лепс представил публике «самую красивую и желанную» после новости о разводе

Москва, 19 декабря. Личная жизнь заслуженного артиста России Григория Лепса в последнее время стала одной из самых обсуждаемых тем в медиапространстве. На фоне громких новостей о разводе после 20 лет брака певец решил показать публике, как на самом деле выглядит самая «желанная».

Исполнитель хита «Я тебе не верю» в личном Instagram-аккаунте опубликовал фотографию с певицей Ани Лорак. На снимке звезды стоят в обнимку и приветливо улыбаются в объектив. Лорак предстала в роскошном платье золотистого цвета с экстремальным разрезом юбки, а Лепс выбрал классический костюм и белую рубашку.

«С самой красивой и желанной артисткой мира», — подписал снимок Лепс.

instagram.com / @gvleps

Столь красочные комплименты певца в адрес артистки вызвали новые пересуды среди подписчиков. Некоторые отметили, что снимок и несколько игривая подпись на фоне новостей о разводе Лепса выглядят неуместно. Другие предположили, что таким образом он хотел насолить жене, которая стала инициатором разрыва отношений.

«Такая подпись назло жене?» — иронично спросила подписчица.

«Женитесь», — предложила другая.

«Ну скажем в мире есть и более красивые, талантливые и кем-то желанные артистки. А вот Анна Лепс прекрасная и лучшая», — высказалась фанатка.

Пользователи также обратили внимание, что Лепс довольно часто выставляет в своем Instagram фото популярных артисток и каждой приписывает звание «самой-самой». Из-за чего певца упрекнули еще и в «ветренности».

Информация о расставании Григория Лепса и его второй жены Анны Шаплыковой подтвердилась на прошлой неделе. Согласно информации, опубликованной на сайте суда, бракоразводный процесс запланирован на 20 декабря.