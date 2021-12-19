Пять человек погибли при аварии с участием тягача и автобуса в Мексике

Сьюдад-Виктория, 19 декабря. Минимум пять человек погибли, еще 25 получили травмы и ожоги в результате ДТП с участием рейсового автобуса, тягача с прицепом и легковушки в мексиканском штате Тамаулипас. Об этом сообщила региональная спасательная служба в Twitter.

Автокатастрофа произошла на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Матаморос. На кадрах с места ЧП можно заметить, что автобус и легковая машина полностью выгорели после аварии. Всех пострадавших доставили в медучреждения, информации об их состоянии не поступало.

Расследованием деталей и причин ДТП занялись представители местных властей. По предварительной информации, к автокатастрофе привело грубое нарушение правил дорожного движения.

Недавно мексиканские полицейские нашли пять мешков с останками людей в городе Фреснильо штата Сакатекас. Примечательно, что в этом штате на протяжении долгих лет идет война между двумя наркокартелями.