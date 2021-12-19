Глава СНБО Данилов заявил об отсутствии планов размещать на Украине иностранных военных

Киев, 19 декабря. Европа и США пока не готовы размещать на территории Украины свои воинские контингенты, но страна в первую очередь нуждается в вооружении. Такое заявление сделал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

При этом глава ведомства напомнил, что на Украине находятся иностранные военнослужащие из США, Великобритании, Польши, Литвы и других государств, которые занимаются подготовкой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако о полномасштабном размещении военного контингента речи пока не идет.

«Если речь идет о больших воинских контингентах, то тут я сказать не могу — каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодняшний день информации о том, что они готовы ценой собственной жизни защищать нашу страну, нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность, это наша обязанность защищать нашу страну», — отметил Данилов в интервью изданию «Апостроф ТВ».

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна рассчитывает получить новую партию вооружения от американских партнеров. Но никаких конкретных сроков при этом указано не было.