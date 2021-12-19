Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 03:06
03:04
Общество
Нейрофизиолог Блохина: потребление кофе в больших количествах снижает его эффективность
03:02
Шоу-бизнес
Хирург Чолак: операция по пересадке волос лишила Лепса его знаменитых кудрей
03:00
Общество
Малышева предупредила об опасности приема более одного грамма омега-3 в сутки
02:57
Общество
Почти каждый второй житель Камчатки привился от COVID-19
02:38
Общество
Юрист Аванесов предупредил российских дачников о штрафах за неубранный снег
02:25
Политика
МИД Украины назвал «грандиозной» туманную перспективу отключения России от SWIFT
02:19
Технологии
Власти Москвы планируют привлечь ИИ к поиску парковочных мест во дворах домов
02:17
Шоу-бизнес
Васильев объяснил отсутствие Бабкиной на «Модном приговоре» личными тайнами
02:16
Политика
Секретарь СНБО Данилов потребовал оружие для «защиты Украины»
02:15
Политика
BBC: британские спецслужбы разрабатывали три плана по вывозу Николая II из России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Издание Science признало вакцину от COVID-19 «прорывом» года

Наука
Издание Science признало вакцину от COVID-19 «прорывом» года
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 19 декабря. Вакцина против коронавирусной инфекции была признана одним из важнейших открытий 2021 года. Об этом сообщает журнал Science в своем рейтинге.

Выработанные учеными алгоритмы также позволили достичь существенных успехов в прогнозировании структуры протеинов. Это поможет специалистам рассчитать и смоделировать возможные изменения в шиповом белке штамма «Омикрон».

Другое значимое открытие относится к области археологических раскопок. Ученые разработали технологию, которая может извлекать ядерную ДНК из пещерной земли и останков возрастов более миллиона лет. Благодаря этому специалисты смогут подробно изучать данные о вымерших биологических видах. Также эксперты Science включили в рейтинг CRISPR-терапию, которая позволяет изменять генную структуру в человеческом организме.

Распространение коронавирусной инфекции повлекло за собой множество проблем во всех сферах человечества. Эксперты сходятся во мнении, что лучшей защитой от вируса является вакцинация. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всего около трех процентов после иммунизации заболевают COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Издание Science признало вакцину от COVID-19 «прорывом» года
вакцина COVID-19 sciense
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать