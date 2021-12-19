Издание Science признало вакцину от COVID-19 «прорывом» года

Вашингтон, 19 декабря. Вакцина против коронавирусной инфекции была признана одним из важнейших открытий 2021 года. Об этом сообщает журнал Science в своем рейтинге.

Выработанные учеными алгоритмы также позволили достичь существенных успехов в прогнозировании структуры протеинов. Это поможет специалистам рассчитать и смоделировать возможные изменения в шиповом белке штамма «Омикрон».

Другое значимое открытие относится к области археологических раскопок. Ученые разработали технологию, которая может извлекать ядерную ДНК из пещерной земли и останков возрастов более миллиона лет. Благодаря этому специалисты смогут подробно изучать данные о вымерших биологических видах. Также эксперты Science включили в рейтинг CRISPR-терапию, которая позволяет изменять генную структуру в человеческом организме.

Распространение коронавирусной инфекции повлекло за собой множество проблем во всех сферах человечества. Эксперты сходятся во мнении, что лучшей защитой от вируса является вакцинация. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всего около трех процентов после иммунизации заболевают COVID-19.