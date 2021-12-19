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Россия начала тестирование беспилотника с бортовой радиолокацией на базе «Ориона»

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 01:38
Армия
Россия начала тестирование беспилотника с бортовой радиолокацией на базе «Ориона»
Prt Scr youtube.com  /  KronstadtCompany

Москва, 19 декабря. Испытания беспилотного летательного аппарата с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей начались в России. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что этот дрон «оборудован многофункциональной подфюзеляжной РЛС, которая позволяет вести разведку различных наземных целей». Помимо этого, беспилотник способен проводить разведку источников различного излучения, к примеру, зенитных ракетных комплексов противника, передает РИА Новости со слов источника.

«Беспилотный аппарат радиолокационной и радиотехнической разведки создан компанией «Кронштадт» на базе разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В настоящее время проводятся его летные испытания», — говорится в сообщении.

Также ранее российскими разведывательно-ударными беспилотниками «Орион-Э» заинтересовалось министерство обороны Малайзии. Сообщается, что соответствующий тендер на закупку трех БПЛА проводился в период с августа по ноябрь прошлого года.

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