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«Известия»: С-70 «Охотник» может стать прообразом авиации будущего

Армия
«Известия»: С-70 «Охотник» может стать прообразом авиации будущего
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ЗВЕЗДА

Москва, 19 декабря. Новый беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» может стать прототипом авиации шестого поколения. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Представленный недавно беспилотник С-70 «Охотник» характеризуется как ударное средство. Экспериментальный прототип был представлен для начала тестирования в Новосибирске. Согласно планам Минобороны РФ, в течение трех лет воздушный аппарат станет серийным образцом. Аналитик Шурыгин считает, что БПЛА может стать прообразом авиации шестого поколения.

«Хотя истребители пятого поколения появились не так давно, но все уже задумываются, как должно выглядеть шестое поколение. И многие считают, что они будут беспилотными или опционально пилотируемыми. Тяжелая машина класса С-70 хороша тем, что ничем не уступает традиционным самолетам», — рассказал эксперт изданию «Известия».

Ранее стало известно, что С-70 «Охотник» получил на вооружение средства класса «воздух — воздух». Эксперты сходятся во мнении, что такой шаг был предпринят для эффективной работы в связке с истребителем пятого поколения Су-57.

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