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NBC: Байден выступит перед американцами с речью об опасности штамма «Омикрон»

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 01:11
Общество
NBC: Байден выступит перед американцами с речью об опасности штамма «Омикрон»
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 19 декабря. Президент США Джо Байден готовит выступление перед нацией, в котором расскажет об опасности нового штамма коронавируса «Омикрон» и отказа от вакцинации. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

Всплеск заражений недавно появившимся вариантом вируса стал поводом для обращения главы государства к гражданам. Джо Байден намерен обновить свой «зимний план» по борьбе с коронавирусной инфекцией. Речь должна завершиться «резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку».

«Байден выступит с речью во вторник о распространении омикрон-штамма. Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам», — сообщил телеканал со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее стало известно, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» может привести к новому кризису мировой экономики. Этот процесс в конце февраля обвалил финансовые рынки.

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байден вакцинация коронавирус омикрон
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