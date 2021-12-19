NBC: Байден выступит перед американцами с речью об опасности штамма «Омикрон»

Вашингтон, 19 декабря. Президент США Джо Байден готовит выступление перед нацией, в котором расскажет об опасности нового штамма коронавируса «Омикрон» и отказа от вакцинации. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

Всплеск заражений недавно появившимся вариантом вируса стал поводом для обращения главы государства к гражданам. Джо Байден намерен обновить свой «зимний план» по борьбе с коронавирусной инфекцией. Речь должна завершиться «резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку».

«Байден выступит с речью во вторник о распространении омикрон-штамма. Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам», — сообщил телеканал со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее стало известно, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» может привести к новому кризису мировой экономики. Этот процесс в конце февраля обвалил финансовые рынки.