Суд назначил подельнице экс-замдиректора ФСИН Гагуа 4,5 года условно за мошенничество

Москва, 19 декабря. Подельница бывшего замдиректора ФСИН Майя Гагуа получила 4,5 года условно за дело о мошенничестве. Она обвиняется в хищении около 95 миллионов рублей и легализации имущества, полученного преступным путем, говорится на сайте Следственного комитета России.

Сообщается, что Гагуа совместно с занимавшим на тот момент пост замдиректора ФСИН РФ Олегом Коршуновым обналичивали средства, которые были выделены на строительство СИЗО в Симферополе. На данный момент она признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным следствия, уголовное дело было выделено в отдельное производство.

«Собранные ГСУ СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора ООО «Юнистрой» Майи Гагуа. Она признана виновной в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, в особо крупном размере», — содержится в сообщении ведомства.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова. Он находился в розыске за посредничество во взятках с 2019 года, в скором времени его перевезут на территорию полуострова.