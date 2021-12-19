Депутат Рады Кучеренко предрек Зеленскому судьбу сбежавшего из страны Порошенко

Киев, 19 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу своего предшественника Петра Порошенко, который недавно покинул страну из-за попытки предъявить ему обвинение. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Некоторое время назад Государственное бюро расследований Украины попыталось вручить Порошенко повестку о незаконных поставках угля с территории, подконтрольной ДНР и ЛНР. Он проигнорировал данное уведомление и в спешке покинул страну.

«Сейчас все должны подумать, и в первую очередь нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось и такая же картина абсолютно не исключена», — заявил депутат в интервью телеканалу «Наш».

На историю с отъездом Порошенко из Украины иронично отреагировали российские пользователи Сети. Некоторые предположили, что теперь бывший президент попросит политического убежища в России, написав, что ему здесь не рады.