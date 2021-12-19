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Депутат Рады Кучеренко предрек Зеленскому судьбу сбежавшего из страны Порошенко

Политика
Депутат Рады Кучеренко предрек Зеленскому судьбу сбежавшего из страны Порошенко
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу своего предшественника Петра Порошенко, который недавно покинул страну из-за попытки предъявить ему обвинение. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Некоторое время назад Государственное бюро расследований Украины попыталось вручить Порошенко повестку о незаконных поставках угля с территории, подконтрольной ДНР и ЛНР. Он проигнорировал данное уведомление и в спешке покинул страну.

«Сейчас все должны подумать, и в первую очередь нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось и такая же картина абсолютно не исключена», — заявил депутат в интервью телеканалу «Наш».

На историю с отъездом Порошенко из Украины иронично отреагировали российские пользователи Сети. Некоторые предположили, что теперь бывший президент попросит политического убежища в России, написав, что ему здесь не рады.

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украина порошенко зеленский верховная рада кучеренко
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