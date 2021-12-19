Государственная дума планирует провести реформу самоуправления в России

Москва, 19 декабря. Государственная дума подготовила законопроект, регламентирующий систему местного самоуправления на всей территории России. Реформа обеспечит более демократичное формирование представительных муниципальных органов, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Клишас также является одним из авторов данного законопроекта. Он объяснил, что после упразднения двухуровневой структуры муниципалитетов в стране единственным способом их формирования являются прямые муниципальные выборы. Об этом сенатор рассказал в беседе с «Известиями».

«В законопроекте предусмотрены гарантии как собственных полномочий муниципалитетов, так и гарантии защиты от необоснованного (без выделения соответствующих средств) возложения на них государственных полномочий», — добавил Клишас.

Недавно депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий услуги суррогатного материнства для иностранцев в России. Это обеспечит поддержку потенциальных родителей среди россиян, которые не могут иметь детей по медицинским причинам.