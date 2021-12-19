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Всемирный банк одобрил Украине заем в размере €300 млн на восстановление экономики

Экономика
Всемирный банк одобрил Украине заем в размере €300 млн на восстановление экономики
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 декабря. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил для Украины второй заем в размере 300 миллионов евро, который планируется использовать для разработки политики восстановления экономики страны. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Данный заем является второй из двух операций, нацеленных на восстановление экономики Украины и смягчение последствий пандемии COVID-19. Первый в размере 350 миллионов долларов был утвержден еще в июне прошлого года. Он предназначался для поддержки запуска земельной реформы и помощи украинским властям в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство.

«Сегодня Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро. Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19», — сообщили во Всемирном банке.

При этом, как отметил политолог Ростислав Ищенко, Украину ожидают серьезные последствия из-за нехватки энергоресурсов и бездействия властей. По его словам, от распада страну отделяет лишь отсутствие протестов среди местного населения.

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украина всемирный банк заем пандемия восстановление экономики
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