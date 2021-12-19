Кириенко поздравил сотрудников креативных индустрий на Russian Creative Awards

Москва, 19 декабря. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко провел выступление на Russian Creative Awards. Во время него он обратился к работникам креативных индустрий, отметив их вклад в данную сферу.

Он подчеркнул, что в России множество креативных людей, которым необходима помощь со стороны государства. По словам Кириенко, благодаря российскому президенту Владимиру Путину в стране появилось немало системных решений, предоставляющих условия для развития таких индустрий, передает РЕН ТВ.

«Вы вынесли вклад в развитие креативных индустрий в России. Именно благодаря вам за последние несколько лет произошел рывок, который привел к тому, что отношение к креативным индустриям кардинально поменялось», — отметил заместитель руководителя Администрации президента России.

Помимо этого, ранее Кириенко выступил на церемонии первой национальной премии «Патриот-2021», прошедшей на площадке Всероссийского патриотического форума в Москве. Во время мероприятия он лично вручил награду за проект «Бессмертный полк онлайн», победившему в номинации «Лучший проект с использованием современных цифровых технологий».