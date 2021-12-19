Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 01:35
01:22
Армия
«Известия»: С-70 «Охотник» может стать прообразом авиации будущего
01:11
Общество
NBC: Байден выступит перед американцами с речью об опасности штамма «Омикрон»
01:07
Происшествия
Три КамАЗа загорелись после столкновения на трассе под Анапой
01:04
Происшествия
Суд назначил подельнице экс-замдиректора ФСИН Гагуа 4,5 года условно за мошенничество
00:58
Политика
Депутат Рады Кучеренко предрек Зеленскому судьбу сбежавшего из страны Порошенко
00:50
Общество
Государственная дума планирует провести реформу самоуправления в России
00:46
Экономика
Всемирный банк одобрил Украине заем в размере €300 млн на восстановление экономики
00:45
Общество
Кириенко поздравил сотрудников креативных индустрий на Russian Creative Awards
00:43
Общество
Федеральное управление юстиции Швейцарии сообщило об экстрадиции бизнесмена Клюшина в США
00:41
Общество
Академик РАН Зверев сообщил об успешном ослаблении уханьского штамма COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кириенко поздравил сотрудников креативных индустрий на Russian Creative Awards

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 00:45
Общество
Кириенко поздравил сотрудников креативных индустрий на Russian Creative Awards
wikipedia.org  /  premier.gov.ru / CC BY 4.0

Москва, 19 декабря. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко провел выступление на Russian Creative Awards. Во время него он обратился к работникам креативных индустрий, отметив их вклад в данную сферу.

Он подчеркнул, что в России множество креативных людей, которым необходима помощь со стороны государства. По словам Кириенко, благодаря российскому президенту Владимиру Путину в стране появилось немало системных решений, предоставляющих условия для развития таких индустрий, передает РЕН ТВ.

«Вы вынесли вклад в развитие креативных индустрий в России. Именно благодаря вам за последние несколько лет произошел рывок, который привел к тому, что отношение к креативным индустриям кардинально поменялось», — отметил заместитель руководителя Администрации президента России.

Помимо этого, ранее Кириенко выступил на церемонии первой национальной премии «Патриот-2021», прошедшей на площадке Всероссийского патриотического форума в Москве. Во время мероприятия он лично вручил награду за проект «Бессмертный полк онлайн», победившему в номинации «Лучший проект с использованием современных цифровых технологий».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Кириенко поздравил сотрудников креативных индустрий на Russian Creative Awards
Сергей Кириенко поздравление russian creative awards креативные индустрии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать