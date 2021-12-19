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Федеральное управление юстиции Швейцарии сообщило об экстрадиции бизнесмена Клюшина в США

Общество
Федеральное управление юстиции Швейцарии сообщило об экстрадиции бизнесмена Клюшина в США
pxhere.com  /  PxHere

Цюрих, 19 декабря. Сотрудники американских правоохранительных органов доставили российского бизнесмена Владислава Клюшина из Цюриха в США. Об этом сообщили в Федеральном управлении юстиции Швейцарии.

Федеральный суд европейской страны накануне отклонил жалобу правозащитников предпринимателя на решение об экстрадиции. Это решение обжалованию не подлежит, передает РИА Новости.

«Американские полицейские задержали его (Клюшина. — Прим. ФАН) в Цюрихе и сопровождали во время полета в США», — сообщили в управлении юстиции.

Россия занимается делом Владислава Клюшина. Защита направила в Европейский суд по правам человека жалобу.

Ранее стало известно, что США намерены привлечь Владислава Клюшина к ответственности за «вмешательство» в выборы американского президента в 2016 году. Бизнесмена задержали в аэропорту швейцарского Сьона 21 марта. Его обвиняют в руководстве некой «операцией» российских спецслужб.

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