Отказ от мытья рук перед едой оказался самой отталкивающей привычкой французов

Москва, 19 декабря. Граждане Франции пренебрегают мытьем рук после посещения туалета. Эта привычка отталкивает от представителей нации, несмотря на всю их утонченность и изысканность.

Одна единственная особенность французов может испортить всю их эстетику. Не мыть руки перед едой и после посещения уборной для них в порядке вещей. Примечательно, что многие блюда жители Пятой республики едят без приборов, отметил блогер, автор канала «Из Сибири в Европу».

«Возможно коронавирус привил французским привычку мыть руки. Однако от другой, еще более мерзкой привычки, они видимо никогда не избавятся. Речь про сморкание в общественных местах», — говорится в материале.

Что касается последней привычки, так для французов совершенно нормально сморкаться рядом с собеседником, в общественном месте и даже сидя за столом. При этом представители этой нации не стесняются своих действий, в такие моменты они не извиняются перед окружающими и тем, кому могли навредить.

Автор блога «Сочинский Сибиряк» ранее назвал самые распространенные вопросы, которые французы задают россиянам. Больше всего их интересует русский язык, который чрезвычайно сложен для изучения.