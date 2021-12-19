Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 01:35
01:22
Армия
«Известия»: С-70 «Охотник» может стать прообразом авиации будущего
01:11
Общество
NBC: Байден выступит перед американцами с речью об опасности штамма «Омикрон»
01:07
Происшествия
Три КамАЗа загорелись после столкновения на трассе под Анапой
01:04
Происшествия
Суд назначил подельнице экс-замдиректора ФСИН Гагуа 4,5 года условно за мошенничество
00:58
Политика
Депутат Рады Кучеренко предрек Зеленскому судьбу сбежавшего из страны Порошенко
00:50
Общество
Государственная дума планирует провести реформу самоуправления в России
00:46
Экономика
Всемирный банк одобрил Украине заем в размере €300 млн на восстановление экономики
00:45
Общество
Кириенко поздравил сотрудников креативных индустрий на Russian Creative Awards
00:43
Общество
Федеральное управление юстиции Швейцарии сообщило об экстрадиции бизнесмена Клюшина в США
00:41
Общество
Академик РАН Зверев сообщил об успешном ослаблении уханьского штамма COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Отказ от мытья рук перед едой оказался самой отталкивающей привычкой французов

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 00:21
Общество
Отказ от мытья рук перед едой оказался самой отталкивающей привычкой французов
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 декабря. Граждане Франции пренебрегают мытьем рук после посещения туалета. Эта привычка отталкивает от представителей нации, несмотря на всю их утонченность и изысканность.

Одна единственная особенность французов может испортить всю их эстетику. Не мыть руки перед едой и после посещения уборной для них в порядке вещей. Примечательно, что многие блюда жители Пятой республики едят без приборов, отметил блогер, автор канала «Из Сибири в Европу».

«Возможно коронавирус привил французским привычку мыть руки. Однако от другой, еще более мерзкой привычки, они видимо никогда не избавятся. Речь про сморкание в общественных местах», — говорится в материале.

Что касается последней привычки, так для французов совершенно нормально сморкаться рядом с собеседником, в общественном месте и даже сидя за столом. При этом представители этой нации не стесняются своих действий, в такие моменты они не извиняются перед окружающими и тем, кому могли навредить.

Автор блога «Сочинский Сибиряк» ранее назвал самые распространенные вопросы, которые французы задают россиянам. Больше всего их интересует русский язык, который чрезвычайно сложен для изучения.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Отказ от мытья рук перед едой оказался самой отталкивающей привычкой французов
привычки французы мытье рук
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать