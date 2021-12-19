Минобороны отчиталось об эвакуации российских граждан из Афганистана

Москва, 19 декабря. Около 200 граждан России было вывезено из Афганистана самолетами Министерства обороны. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Военно-транспортные воздушные судна совершили посадку на аэродроме Чкаловский в Московской области. Сейчас все пассажиры проходят паспортный контроль и сдают тесты на COVID-19.

«Самолеты Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. Самолеты доставили около 200 граждан Российской Федерации и Афганистана», — сообщили в Минобороны.

Утром 18 декабря самолеты приземлились в Афганистане с 36 тоннами гуманитарного груза на борту. Авиационная группа из трех самолетов для эвакуации граждан была создана по приказу президента России Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу, добавили в ведомстве.

Это уже не первая подобная операция. Минобороны в прошлом месяце также организовало три борта для доставки гуманитарного груза и эвакуации людей. Тогда из Кабула были вывезены граждане Афганистана, России, Белоруссии и Армении.