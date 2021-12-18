Три человека погибли и десять пострадали при ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 18 декабря. Пассажирский автобус перевернулся на автодороге между городами Карс и Эрзурум (Турция). По данным телеканала NTV, в результате ДТП погибли минимум три человека и еще десять травмировались.

Авария произошла в районе деревни Месчитли в провинции Эрзурум. На месте ДТП работает большое количество сотрудников Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). В районе происшествия также задействованы спасатели и пожарные расчеты.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной смертельной аварии. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить уполномоченным органам.

Недавно две россиянки бесследно пропали во время отдыха на курорте в турецкой Алании. По факту исчезновения двух девушек был организованы поиски.