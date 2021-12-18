Первые кадры с места жестокого убийства мужчины в Новой Москве появились в Сети

Москва, 18 декабря. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб работают на месте пожара в Новой Москве, где был убит 50-летний мужчина. Происходящее в садовом некоммерческом товариществе «Газовик» запечатлели на камеру.

Трагедия произошла 18 декабря во второй половине дня. Неизвестные избили мужчину на улице, после чего затащили его в коттедж и подожгли. Тело жертвы обнаружили при тушении дома. Сейчас к месту происшествия съехались сотрудники МЧС России, полиции и Следственного комитета, передает РЕН ТВ.

Правоохранительные органы начали расследование убийства. По одной из версий, его причиной могли стать разногласия с недвижимостью.

Ранее стало известно, что убитый Александр Т. несколько месяцев назад потерял супругу. Сгоревший коттедж записан на мать умершей женщины.