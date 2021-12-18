Google Диск может начать блокировать файлы пользователей из-за нарушения политики компании

Москва, 18 декабря. Американская компания Google рассматривает возможность принятия новых правил пользования своим облачным хранилищем. Компания может начать блокировать или удалять запрещенный контент.

Google анонсировала новые ограничения после злоупотребления пользователей Диском. Речь идет о хранении файлов, содержащих порнографию, опасных для детей материалов, вирусов и контента, разжигающего ненависть между людьми.

Компания уже в ближайшее время начнет выявлять запрещенные материалы. В случае их обнаружения Google Диск может заблокировать к ним доступ для других пользователей или вовсе удалить нарушающие политику компании файлы. Самой крайней мерой станет полное ограничение доступа ко всем сервисам бренда для юзера.

Специалисты полагают, что такие правила могут привести к ряду недоразумений. Google начнет необоснованно лишать людей доступа к их файлам, так как четких критериев запрещенного контента пока не определили.

Суд ранее обязал Google разблокировать YouTube-канал издания «Царьград». Российскому подразделению компании также предстоит выплатить СМИ штраф.