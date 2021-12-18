Нидерланды уходят на строгий карантин из-за распространения омикрон-штамма

Амстердам, 18 декабря. Жесткие ограничения вводятся в Нидерландах из-за угрозы быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил и.о. премьер-министра страны Марк Рютте.

Профессиональные спортивные мероприятия будут проходить без участия зрителей, свою работу приостанавливают учебные заведения. Жителям страны рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от приема более двух гостей в день. В случае с Новым годом и Рождеством разрешено приглашать до четырех человек.

«Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», — заявил Рютте.

Сейчас власти страны настроены на продолжение активной кампании по бустерной иммунизации всего взрослого населения. Получить дополнительную дозу вакцины до конца января должны около 9,5 миллиона человек.

В Москве из-за коронавируса раньше срока могут начаться зимние каникулы для школьников. Столичные власти рекомендовали оставить детей дома с 27 декабря по 9 января.