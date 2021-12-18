Гитарист Queen Брайан Мэй заразился коронавирусом

Лос-Анджелес, 18 декабря. Гитарист популярной музыкальной группы Queen Брайан Мэй заболел COVID-19. Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотоснимок с положительным ПЦР-тестом.

Музыкант сделал соответствующую подпись, в которой просил не писать жалобные комментарии по этому поводу. Сам он сказал, что чувствует себя нормально.

«Ага. Наконец-то для меня настал шокирующий день. Страшная двойная красная линия. И да – определенно не надо проявлять никакого сочувствия, пожалуйста. Это были поистине ужасные дни, но я в порядке», — написал Мэй.

Гитарист напомнил своим поклонникам об опасностях, которые таит в себе болезнь. По его словам, заразиться новой коронавирусной инфекцией может абсолютно любой человек. Он призвал всех соблюдать профилактические меры защиты.

Недавно COVID-19 переболел солист американской рок-группы Kiss Джин Симмонс. Из-за этого музыкальному коллективу пришлось отложить сразу четыре концерта.