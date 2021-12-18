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Оперативники обнаружили тело избитого мужчины в подожженном коттедже в Новой Москве

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 22:42
Происшествия
Оперативники обнаружили тело избитого мужчины в подожженном коттедже в Новой Москве
Пресс-служба МЧС по Архангельской области

Москва, 18 декабря. Тело 50-летнего мужчины было обнаружено на месте пожара в коттедже в районе Новой Москвы. По предварительной информации, перед поджогом мужчину избили.

Правоохранители считают, что на мужчину напали и жестоко избили на улице. После этого злоумышленники затащили жертву в коттедж и подожгли дом. По неподтвержденной информации, погибшим был Александр Т.

По предварительным данным, погибший несколько месяцев назад овдовел. Жилплощадь была оформлена на тещу. Следователи не исключают, что мотивом нападения и жестокой расправы могла быть недвижимость. Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Похожий инцидент ранее произошел в Калининском районе Тверской области. Там спасатели во время ликвидации пожара в деревянной бане обнаружили тела двоих мужчин. Полиция проводит доследственную проверку.

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